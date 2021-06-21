جنايات صلاح الدين: 4 أحكام بالإعدام والسجن المؤبد بحق “القاضي الشرعي” لعصابات داعش الإرهابية

2021/06/21 | 15:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، الهيئة الثانية، خمسة أحكام بحق القاضي الشرعي لعصابات داعش الإرهابية عن جرائم مختلفة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن محكمة جنايات صلاح الدين نظرت بدعاوى لمجرم إرهابي عمل بما يسمى “قاضي شرعي” لعصابات داعش الارهابية وأصدرت احكامها بالإعدام أربع مرات شنقا حتى الموت بحقه، فيما كان الحكم الخامس بالسجن المؤبد.

وأضاف أن المدان اشترك بعدة عمليات إرهابية منها تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش العراقي أدت الى استشهاد خمسة منتسبين واشتراكه مع مدانين آخرين بخطف أحد المواطنين فضلا عن الاشتراك بالهجوم على ناحية أمرلي بمختلف الأسلحة مع أفراد عصابة داعش الارهابية اضافة الى جرائم اخرى.

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