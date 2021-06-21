انفجار على الحدود العراقية الايرانية يخلف قتلى وجرحى في صفوف المدنيين العراقيين

2021/06/21 | 15:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، مصرع شخص واصابة اثنين اخرين بانفجار مخلفات حربية على الحدود العراقية الايرانية.

وقالت الخلية في بيان لها اليوم (21 حزيران 2021) ان مدني لقي مصرعه فيما اصيب إثنين آخرين من الكسبة العاملين في جمع الحديد القديم، بإنفجار إحدى المخلفات الحربية في منطقة الشلامجة على الحدود الفاصلة بين العراق وإيران.

واضافت انه تم توجيه مركز شرطة شط العرب وقسم الأدلة والمتفجرات وفرقه المعالجة للدفاع المدني لاخلاء الجثة والمصابين، وتم لايعاز لقيادة عمليات البصرة لارسال الجهد الهندسي لمعالجة الالغام في المنطقة التي وقع فيها الحادث.

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