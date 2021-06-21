2021/06/21 | 15:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 12 دقیقة

591 مشاهدة

اكد عضو اللجنة المالية عبد الهادي السعداوي، الاثنين، ان عملية تحديث الاصفار في العملة العراقية ستؤدي الى زيادة الفقر في البلد، موضحا انها تحتاج دراسة ستراتيجية كبيرة.

وقال السعداوي في تصريح لـ NRT عربية، (21 حزيران 2021)، انه "لا توجد الية معمول بها حاليا، ومن المحتمل العمل بها اذا كان هناك تضخم كبير بالعملة العراقية".



واضاف، انه "مع ارتفاع سعر صرف الدولار اصبح العراقي لا يمتلك قوة نقدية كبيرة جدا، ومن هذا المنظور فان هذه العملية ستؤدي الى ارباك السوق وتضخم كبير في العملة وارتفاع السلع والبضائع وبالتالي تعود بالتأثير السلبي على المواطن"، مشددا ان "هذه الخطوة تحتاج دراسة ستراتيجية كبيرة جدا ليتم اتخاذ هكذا قرار".

واكد السعداوي، ان "عملية تحديث الاصفار من العملة العراقية سيؤدي الى زيادة الفقر في البلد"، معتقدا ان "الخطوات التي تقوم بها الحكومة الان بطيئة جدا وبعيدة الامل وانها مجرد رؤيا للمستقبل، لانه لم يتم طرحها الى الان داخل اللجنة المالية وكذلك البنك المركزي".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة المالية تعلق على حذف 3 اصفار من الدينار العراقي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة المالية تعلق على حذف 3 اصفار من الدينار العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).