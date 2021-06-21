الإعمار تعلن عن مشاريعها في البصرة

2021/06/21 | 15:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الاثنين، عن مشاريعها المنفذة في محافظة البصرة.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "تواصل، تنفيذ أعمال مشروع جسر الزبير الملاحي في محافظة البصرة، لصالح وزارة النفط عبر شركة آشور العامة للمقاولات الانشائية التابعة للوزارة".

وأشار الى أن "المشروع يعد من المشاريع المهمة في المحافظة كونه سيسهل انسيابية حركة الشاحنات ويحد من مشكلة الزحامات في مركز المحافظة"، مبيناً أن "طول الجسر يبلغ (1 كم) مع المقتربات وعرضه (15 م)".

واوضح، ان "اعمال التسليح مستمرة، فضلاً عن اعمال تنظيف الحديد وتسليح الروافد وتثبيت قالب سطح الجسر"، لافتة الى ان "نسبة انجاز المشروع الحالية بلغت نحو 67 بالمئة".

وتابعت الوزارة في بيان آخر أنها "تواصل تنفيذ مشروع إعادة تأهيل الجزء المتبقي من طريق المرور السريع رقم 1/المقطع ط8 (بصرة – سفوان) بطول 29كم, بإشراف دائرة الطرق والجسور احدى تشكيلات الوزارة، وتمويل من قرض البنك الدولي".

واكدت ان "العمل في المشروع تضمن فرش طبقات الاسفلت الرابطة، وتنظيف القناطر واصلاح المتضرر منها، وصيانة مناطق الاستراحة على الطريق، فضلاً عن الاعمال النهائية للاسيجة الوقائية والاكتاف والعلامات المرورية والتخطيط واعمال الجزرات الوسطية والمنهولات، مع تأهيل تقاطع سفوان".

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