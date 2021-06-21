2021/06/21 | 15:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "أنا كنت متجوزة عن حب بس جوزي كان وقت ما بيحتاج علاقة كان لازم تحصل حتى لو كنت بموت من التعب، كان بيكتفني ويجبرني عليها وكنت حرفيا ببقى مش طايقة نفسي ولا طايقة أبص في وشه" بهذه الكلمات وصفت سيدة لصفحة "speak up" ما كانت تتعدض لها عنة اغتصابها من زوجها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("السكوت ليس علامة الرضا".. حملات حقوقية في مصر لتجريم الاغتصاب الزوجي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("السكوت ليس علامة الرضا".. حملات حقوقية في مصر لتجريم الاغتصاب الزوجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).