مصرع شخص وإصابة اثنين بانفجار على الحدود العراقية الإيرانية

2021/06/21 | 15:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، انفجار مخلفات حربية في منطقة الشلامجة، أدى إلى مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 حزيران 2021)، إن "مدنيا قتل وإصيب اثنان آخران من الكسبة العاملين في جمع الحديد القديم، بانفجار إحدى المخلفات الحربية في منطقة الشلامجة على الحدود الفاصلة بين العراق وإيران".

واضافت، "حيث تم توجيه مركز شرطة شط العرب وقسم الأدلة والمتفجرات وفرقه المعالجة للدفاع المدني لإخلاء الجثة والمصابين، وتم الايعاز لقيادة عمليات البصرة لإرسال الجهد الهندسي لمعالجة الالغام في المنطقة التي وقع فيها الحادث".

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