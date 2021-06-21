الإعلام الأمني: مصرع مدني وإصابة اثنين بانفجار مخلفات حربية بالشلامجة

2021/06/21 | 15:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الأعلام الأمني، عن مصرع مدني وإصابة اثنين بانفجار مخلفات حربية في منطقة الشلامجة.

وذكرت الخلية في بيان أن مدنيا لقي مصرعه وأصيب اثنان آخران من الكسبة العاملين في جمع الحديد القديم، بانفجار إحدى المخلفات الحربية في منطقة الشلامجة على الحدود الفاصلة بين العراق وإيران.

واضاف انه تم توجيه مركز شرطة شط العرب وقسم الأدلة والمتفجرات وفرقة المعالجة للدفاع المدني لإخلاء الجثة والمصابين، لافتا الى انه تم الإيعاز لقيادة عمليات البصرة لإرسال الجهد الهندسي لمعالجة الألغام في المنطقة التي وقع فيها الحادث.

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