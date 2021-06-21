2021/06/21 | 15:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة عن، احباط ما وصفتها بعمليَّة كبرى للتلاعب بأوليات عقاراتٍ بمبالغ تصل لعشرات مليارات الدنانير في محافظة النجف.

دائرة التحقيقات في الهيئة قالت إن فريق عمل من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة النجف تمكن بعد انتقاله إلى بلدية المحافظة من ضبط كتب التقدير المُذيلة بتواقيع المتهمين الحقيقية لــمئة وخمسة وثلاثين عقارا تقع في مواقع متميزة في المحافظة، تقدر قيمتها بعشرين مليار دينار عراقي، مشيرة الى ضبط أربعة مُتَّهمين وسندات ومحاضر كشف وخرائط عقاراتٍ مرفقة بكتب وهميَّة، في حين أكد البيان قيام المتهمين بممارسة الضغط لغرض إعطاء صادر لتلك الكتب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احباط عملية كبرى للتلاعب بأوليات عقارات قيمتها عشرين مليار دينار في النجف) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احباط عملية كبرى للتلاعب بأوليات عقارات قيمتها عشرين مليار دينار في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).