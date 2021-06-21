مصرع واصابة عدد من المدنيين بانفجار على الحدود بين العراق وايران

2021/06/21 | 15:51 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بمصرع مدني وإصابة إثنين آخرين من الكسبة العاملين في جمع الحديد القديم، بإنفجار على الحدود الفاصلة بين العراق وإيران.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه " لقي شخص مصرعه واصيب اثنين اخرين من الكسبة الذين يعملون في جمع الحديد القديم، بإنفجار إحدى المخلفات الحربية في منطقة الشلامجة على الحدود الفاصلة بين العراق وإيران".

واضاف انه "تم توجيه مركز شرطة شط العرب وقسم الأدلة والمتفجرات وفرقه المعالجة للدفاع المدني لاخلاء الجثة والمصابين، وتم لايعاز لقيادة عمليات البصرة لارسال الجهد الهندسي لمعالجة الالغام في المنطقة التي وقع فيها الحادث".

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