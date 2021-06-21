"في دور الأدب".. ندوة للكاتب شيرزاد حسن في السليمانية

2021/06/21 | 15:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقيم اتحاد الكتاب الكورد - فرع السليمانية، ندوة للكاتب والمثقف الكوردي شيرزاد حسن تحت عنوان (في دور الادب).

وسيتحدث الكاتب شيرزاد حسن خلال الندوة التي ستقام اليوم الاثنين 21/6/2021 في الساعة الرابعة والنصف عصرا في قاعة اتحاد الكتاب الكورد في مدينة السليمانية عن الادب بشكل عام والادب الكوردي على وجه الخصوص.

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