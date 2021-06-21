2021/06/21 | 15:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الامني انفجار مخلفات حربية في منطقة الشلامجة قرب الحدود مع ايران.

وجاء في بيان للخلية اليوم الاثنين، ان "مدنيا لقي مصرعه وأصيب أثنان آخران من الكسبة العاملين في جمع الحديد القديم، بإنفجار إحدى المخلفات الحربية في منطقة الشلامجة على الحدود الفاصلة بين العراق وإيران".

واضاف البيان انه "تم توجيه مركز شرطة شط العرب وقسم الأدلة والمتفجرات وفرقه المعالجة للدفاع المدني لاخلاء الجثة والمصابين، لافتة الى انه "تم الايعاز لقيادة عمليات البصرة لإرسال الجهد الهندسي لمعالجة الألغام في المنطقة إلتي وقع فيها الحادث".

PUKmedia / وكالات

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع مدني بانفجار قرب الحدود الايرانية) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع مدني بانفجار قرب الحدود الايرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).