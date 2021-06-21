رئيسي:أمريكا انتهكت الاتفاق النووي والاتحاد الأوربي تقاعس عن الوفاء بالتزاماته

2021/06/21 | 15:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ال الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة انتهكت الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بينما تقاعس الاتحاد الأوروبي عن الوفاء بالتزاماته.

وأضاف رئيسي في طهران، في أول مؤتمر صحافي له منذ فوزه في انتخابات يوم الجمعة، إنه يجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الوفاء بتعهداتهما بموجب الاتفاق.

وأشار رئيسي إلى أن السياسة الخارجية لبلاده لن تتقيد بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، ولكن “سياستنا الخارجية لن تتقيد بالاتفاق النووي… سيكون لدينا تفاعل مع العالم”.

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