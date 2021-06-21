فيديو لفنانة مشهورة مع ابنها يثير جدلا واسعا

2021/06/21 | 15:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أثار مقطع فيديو للفنانة هيدي كرم ونجلها حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الساعات الأخيرة وتعرضت لهجوم وانتقادات واسعة.

وظهرت الفنانة هيدي كرم في المقطع مع ابنها بعد عودته من الجيم، وهو يحملها أثناء أدائهما تمرينا رياضيا.

وردت هيدي كرم على التجاوزات المسيئة في حقها وابنها بسبب هذا الفيديو قائلة: "التعليقات والاعتراض كان: شيء مش محترم، وشيء فيه شذوذ، وإننا عيلة شاذة، ووضعنا شيء مقرف جدا وحاجة مقززة".

وكشفت خلال مداخلة هاتفية أن ابنها تابع ردود الفعل المسيئة على هذا المقطع من تعليقات قائلة: "ابني شخصية عاقلة ومنفتحة جدا ومتفهمة وعارف إن ده وارد يحصل طبعا أنا حزينة إنه يقرا الكومنتات دي، وحزينة إنه يشوف الموضوع كبر بهذا الشكل، وحزينة إني أخدت القرار ونزلت الفيديو مع إنه كان برضاه، وحزينة لأن فرحتي بيه وفرحته بنفسه اتقابلت بهذا الكم من الهجوم والإهانة".

وتابعت: "أنا مبسوطة باللي عملته ومش هندم علشان نشرت مقطع الفيديو ومش ندمانة إني مشلتش الكومنتات ودي يمكن المرة الأولى، لكن المرة دي قررت خلونا نشوف بعض النماذج المريضة في المجتمع، لأن للأسف الثمرة البايظة بتعدي اللي حواليها".

وأثار مقطع فيديو نشرته الفنانة هيدي كرم برفقة ابنها، وهما يمارسان رياضة الضغط، العديد من الانتقادات والهجوم من متابعيها، ما دفعها للرد على المهاجمين لها، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام".

N.A

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