2021/06/21 | 16:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني توقع بنك الاستثمار الأمريكي “بنك أوف أمريكا” أن يرتفع سعر برميل مزيج “برنت” إلى مستوى 100 دولار بحلول العام 2022.وعن الأسباب التي ستدفع إلى نمو أسعار النفط بهذه السرعة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برميل النفط بـ100 دولار..



متى سيتحقق ذلك المركز الخبري الوطني.

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