وحده في لبنان: طبقة سياسية مفترسة تهدد وجود الجيش

2021/06/21 | 16:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ أربعينات القرن الماضي، قامت جيوش عربية بقيادة ضباط لهم طموحات جامحة بانقلابات عسكرية قوضت الأنظمة السياسية في دول مثل سوريا ومصر والعراق، ولاحقا اليمن والجزائر وليبيا ووضعت هذه الدول على طريق القمع السياسي والإخفاق الاقتصادي وتسببت بثورات مضادة وحروب أهلية وإقليمية هدرت ثروات هذه الدول وأوصلت بعضها إلى حافة التفكك والانهيار، وأثارت الشكوك والاسئلة حول جدواها كدول قادرة على البقاء على قيد الحياة.

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