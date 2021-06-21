الصحة تعلن عن الموقف الوبائي لهذا اليوم: 25 وفاة وأكثر من 5200 إصابة

2021/06/21 | 16:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الدائرة في بيان، إن “الكوادر الصحية سجلت 5235 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 4776 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 25 مصاباً خلال المدة المذكورة”.

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