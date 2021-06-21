2021/06/21 | 16:20 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. إصابات كورونا تعاود الارتفاع وأكثر من 22 ألف شخص يتلقون اللقاح في يوم واحد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/21 | 16:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. إصابات كورونا تعاود الارتفاع وأكثر من 22 ألف شخص يتلقون اللقاح في يوم واحد) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. إصابات كورونا تعاود الارتفاع وأكثر من 22 ألف شخص يتلقون اللقاح في يوم واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).