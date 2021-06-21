2021/06/21 | 16:21 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الصحة تسجل 5235 إصابة جديدة بكورونا و25 وفاة خلال 24 ساعة

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