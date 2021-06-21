2021/06/21 | 16:21 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقاء بين رئيس هيئة "الحشد الشعبي" وسفير موسكو في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/21 | 16:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لقاء بين رئيس هيئة "الحشد الشعبي" وسفير موسكو في بغداد) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لقاء بين رئيس هيئة "الحشد الشعبي" وسفير موسكو في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).