العراق يدعو الاتحاد الأوروبي لدعمه في مراقبة الانتخابات وضمان

2021/06/21 | 16:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاثنين، حرص العراق على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، داعيا الاتحاد الأوروبي الى دعم البلد في مراقبتها وضمان "نزاهتها".

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