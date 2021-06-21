2021/06/21 | 16:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت هيأة النزاهة، اليوم الاثنين، عن احباط عمليَّة كبرى للتلاعب بأوليات عقارات بعشرات المليارات في محافظة النجف، مشيرة ضبط 4 مُتَّهمين بعملية التلاعب.وقالت الهيأة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيأة في محافظة النجف، انتقل إلى بلديَّة النجف، وتمكن من ضبط كتب التقدير لــ(135) …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عملية كبرى..



النزاهة تحبط تلاعبا بأوليات عقارات في النجف first appeared on النور نيوز.

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