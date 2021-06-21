الصحة تعلن إستكمال المتطلبات اللازمة لإنجاز التعيينات المركزية

2021/06/21 | 16:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، إستكمال المتطلبات اللازمة من قبل مجلس الخدمة الاتحادي لإنجاز التعيينات المركزية.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “إستنادا إلى قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ والتعليمات الصادرة لتنفيذ القانون؛ استكملت وزارتنا المتطلبات اللازمة من قبل مجلس الخدمة الاتحادي لإنجاز التعيينات المركزية وفق قانون التدرج الطبي …

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