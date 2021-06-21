2021/06/21 | 16:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين الهيئة الثانية، خمسة أحكام بحق القاضي الشرعي لعصابات داعش الارهابية عن جرائم مختلفة.وجاء في بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “محكمة جنايات صلاح الدين نظرت بدعاوى لمجرم ارهابي عمل بما يسمى (قاضي شرعي) لعصابات داعش الارهابية وأصدرت احكامها بالاعدام أربعة مرات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أحكام بالاعدام شنقا والسجن المؤبد بحق القاضي الشرعي لداعش first appeared on النور نيوز.

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