تسجيل 5235 اصابة جديدة بكورونا و4776 حالة شفاء في عموم مناطق العراق

2021/06/21 | 16:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 5235 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 4776 حالة شفاء و25 وفاة ، في عموم مناطق العراق خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ./ انتهى7

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