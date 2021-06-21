العراق: احباط عملية تلاعب بأوليات عقارات بالمليارات في النجف

2021/06/21 | 16:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، إحباط عملية كبرى للتلاعب بأوليات عقارات بعشرات المليارات من الدنانير في محافظة النجف الأشرف، م...

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