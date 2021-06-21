الصحة العراقية تصدر بيانا هاما حول التعيينات المركزية

2021/06/21 | 16:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن التعيينات المركزية....

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