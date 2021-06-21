سنا برزنجي تطلق

2021/06/21 | 16:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطلق المغنية الكوردية سنا برزنجي من شرقي كوردستان احدث فيديو كليب لها في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وذكر المغني والملحن نفيد زردي في صفحته الشخصية على فيسبوك، "اقدم لكم مثل كل عام هدية بمناسبة عيد ميلادي.



اول عمل غنائي للمغنية سنا برزنجي بعد عامين بعنوان (يلدا) في ألبوم جديد".

واشار زردي الى ان الاغنية من الحانه واناتج شركة نز برودكشن وكلمات مازيار فايق.

PUKmedia متابعة وترجمة

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