فؤاد حسين: نتطلع إلى دعم دول الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات لضمان نزاهتها

2021/06/21 | 16:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، وزيرة خارجيَّة مملكة هولندا سيكرد كاخ، في لوكسمبورغ، على هامش مشاركته في اجتماع مجلس الشؤون الخارجيَّة لوزراء خارجيَّة دول الاتحاد الأوروبيّ.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية في بيان، أن وزيرها ونظيرته الهولندية بحثا سُبُل تدعيم التعاون الثنائيّ بين البلدين، مُؤكّداً حرص العراق على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر وتطلعه إلى دعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات المقبلة لضمان تحقيق انتخابات حرة ونزيهة.

وناقش الجانبان موضوع رفع اسم العراق من لائحة المُفوّضيّة الأوروبيّة للدول ذات الخطورة العالية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

من جانبها أعربت وزيرة الخارجيّة الهولنديّة عن دعم بلادها لجُهُود العراق في تحقيق الأمن، والاستقرار، مُؤكّدةً استمرار التعاون بين البلدين، والعمل على دعم الحكومة العراقيَّة في إرسال المراقبين لمراقبة سير العملية الانتخابية.

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