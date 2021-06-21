الصحة تسجل 5235 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 25 حالة

2021/06/21 | 16:28 - المصدر: قناة التغيير

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ارتفعت اعداد الإصابات بفيروس كورونا مجددا بعد تسجيل خمسة الاف ومئتين وخمس وثلاثين إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وزارة الصحة في بيان ان اجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع الى مليون ومئتين واثنين وتسعين الفا وسبعمئة حالة في عموم محافظات البلاد، في حين سجلت البلاد خمس وعشرين حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي الوفيات الى ستة عشر الفا وتسعمئة وعشر حالات.

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