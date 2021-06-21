السيد الصدر يوجه دعوة لإيران والسعودية

2021/06/21 | 16:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعوجه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، دعوة لإيران والسعودية، فيما بين أن العراق قادر على أن يكون حلقة وصل في المنطقة.وقال الصدر في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العراق قادر على أن يكون حلقة وصل بين دول المنطقة ويأمل في إقامة علاقات حسن جوار"، مطالباً "إيران والسعودية باتخاذ الحوار سبيلاً فيما بينهما".أدناه نص التغريدة كاملاً

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