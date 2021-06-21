غانتس يؤكد على أهمية التعاون مع السلطة الفلسطينية.. ويحذر حماس

2021/06/21 | 16:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، في اجتماع للكتلة البرلمانية لحزب ازرق- أبيض، الاثنين، إن "لدولة إسرائيل مصلحة طبية وسياسية وأمنية واضحة بأن يتم تطعيم جيراننا الفلسطينيين ضد كورنا"، مؤكدا على الشراكة مع السلطة الفلسطينية، وموجها تحذيرات لحماس في الوقت نفسه.

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