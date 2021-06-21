2021/06/21 | 16:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد -ناس

وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، دعوة الى إيران والسعودية لحل مشاكلهم وأخراج العراق من هذا الصراع.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

الصدر و في تدوينة مطولة، اطلع عليها "ناس" (21 حزيران 2021)، تحدث فيها عن حسن الجوار والعروبة والتشيع في العراق، فيما دعا الى ابعاد العراق عن الصراع الدائر بين طهران والرياض واخراج العراق منه وعدم التدخل بشؤونه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر: فوز رئيسي يجب ان لايفيء على المنطقة بالتشدد وتصاعد الصراعات) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر: فوز رئيسي يجب ان لايفيء على المنطقة بالتشدد وتصاعد الصراعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).