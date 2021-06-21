تسجيل 5235 اصابة جديدة بكورونا في العراق

2021/06/21 | 16:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل اكثر 5235 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان للموقفين الوبائي والتلقيحي اليوميين للجائحة، إن "مختبراتها سجلت 5235 إصابة جديدة، و25 حالة وفاة و4776 حالة شفاء".

وأشارت الوزارة إلى أن "عدد الملقحين خلال اليوم الاربعاء، بلغ 22473 مواطنا".

ادناه الموقف الوبائي كما نشرته الوزارة:

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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