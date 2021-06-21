عرض مسرحية

2021/06/21 | 16:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُعرض فرقة شار الفنية في احدث عملي مسرحي لها مسرحية "المستنقع".

وذكر الفنان بيشرو حسين على صفحته في فيسبوك، ان مسرحية المستنقع كتابة مكسيم كوركي واعداد واخراج الفنان كامران رؤوف ويمثل فيها اثنا عشر ممثلا.

وتُعرض المسرحية يوم 24 حزيران الجاري ويستمر عرضها حتى الثلاثين من الشهر نفسه ويبدأ العرض في قاعة الثقافة بمدينة السليمانية.

واضاف كامران رؤوف، حول قصة المسرحية، ان مسرحية المستنقع تتضمن مجموعة من الشخصيات الدرامية تمثل كل واحدة منها شريحة من المجتمع يجتمعون في قبو بينهم امرأة مصابة بمرض السل، ومكسيم كوركي في المسرحية دلالة على ان عموم المجتمع الروسي اصيب بمرض السل وجميع الشخوص تتحدث عن معاناتها ولكل منها اهدافها ويتفاءلون بالخروج من ذلك القبو في يوم من الايام ورؤية النور ويُقدِم احد الشخوص في نهاية المسرحية على الانتحار بعد فقدانه الامل.

PUKmedia متابعة وترجمة

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