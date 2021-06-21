2021/06/21 | 16:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق.وذكرت الصحة العراقية في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها سجلت 5235 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 4776 حالة للشفاء و25 حالة وفاة جديدة.وأشارت الى تلقي 22473 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يسجل 5235 إصابة جديدة بكورونا وأكثر من 22 ألف يتلقون اللقاح first appeared on النور نيوز.

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