2021/06/21 | 16:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، اليوم الاثنين، عن عودة ( 960 ) نازحا بواقع ( 183 ) اسرة من مخيم الجدعة الخامس في محافظة نينوى ومن قضاء سامراء في محافظة صلاح الدين الى مناطق سكناهم الاصلية ، ضمن خطة الطوارئ التي تنظمها الوزارة لإعادة النازحين طوعا .

‏وقالت الوزيرة في بين صحفي، أنه ” تمت إعادة دفعة جديدة من النازحين بنحو ( 495 ) نازحا بواقع ( 90 ) اسرة نازحة من مخيم الجدعة الخامس الى مناطقهم الاصلية في مركز الموصل، اضافة الى عودة (465 ) نازحا بواقع ( 93 ) اسرة من عشيرة الرفيعات من منطقة سامراء الى مناطقهم الاصلية في سيد غريب”.

و اشارت الى أن “عودة الاسر النازحة جاءت بعد اتمام التدقيق الامني لهم بالتنسيق مع القوات الامنية والحكومات المحلية و تم إيصالهم الى مناطق سكناهم الاصلية مع كافة امتعتهم”، مشيرة الى “استمرار عودة الاسر النازحة طوعيا“.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهجرة تعلن عودة (960) نازحا الى مناطقهم الاصلية في محافظتين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهجرة تعلن عودة (960) نازحا الى مناطقهم الاصلية في محافظتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).