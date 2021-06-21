2021/06/21 | 16:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت وزيرة الهجرة والمهجرين، ايفان فائق جابرو ، اليوم الاثنين، عن عودة (960) نازحا بواقع (183) اسرة من مخيم الجدعة الخامس في محافظة نينوى، ومن قضاء سامراء في محافظة صلاح الدين، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن اعداد النازحين العائدين الى مناطقهم في الموصل وصلاح الدين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن اعداد النازحين العائدين الى مناطقهم في الموصل وصلاح الدين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن اعداد النازحين العائدين الى مناطقهم في الموصل وصلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).