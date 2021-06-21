2021/06/21 | 17:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 6 دقیقة

38 مشاهدة

نفت وزارة التربية، الاثنين، وجود اي توجه لتأجيل موعد امتحانات الصفوف المنتهية، مؤكدة أن العام الدراسي القادم سيبدأ في شهر تشرين الاول المقبل بالنسبة للطلبة.

وذكر وكيل وزارة التربية فلاح القيسي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه NRT عربية، اليوم (21 حزيران 2021)، إنه "لا يوجد توجه لتأجيل امتحانات الصفوف المنتهية، ولا يمكن ذلك، والموعد ثابت".

وأضاف، أن "الفترة التي حددت من قبل الوزارة كافية لاستعداد الطلاب للامتحانات"، مبينا أن "الوزارة عملت على تكييف المناهج، ووضعت الجدول قبل مدة من الزمن، لذلك على الطلبة الاستعداد للامتحان".

واوضح، ان "هناك خطة لدى وزارة التربية لتكثيف وتدريس المراحل الاولى في الابتدائية، لان لم يأخذوا كفايتهم من المنهاج وسيتم اصدار تعليمات جديدة من قبل الوزارة بما يخص المراحل الابتدائية".

وتابع، ان "العام الدراسي القادم سيبدأ في شهر تشرين الاول المقبل بالنسبة للطلبة، أما الملاكات التربوية والتدريسية فسيكون في الاول من ايلول".

واشار الى انه "في حال كانت الظروف الصحية جيدة، سيكون التعليم مدمج بين الحضوري والالكتروني".

واوضح، أن "هنالك خطة بين وزارتي الصحة والتربية للتثقيف حول اخذ اللقاح، فضلا عن وجود تنسيق مع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشأن ذلك".

وبشأن المحاضرين، اوضح القيسي ان "وزارة التربية اكملت جميع الاجراءات المتعلقة كما ان وزارة المالية حددت جدولا لتعميمه على مديريات التربية لإكماله باسراع وقت".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تحدد شرطا لآلية الدوام في العام الدراسي المقبل) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تحدد شرطا لآلية الدوام في العام الدراسي المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).