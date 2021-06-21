الصدر يوجه رسالة الى الحشد الشعبي والبيشمركة

2021/06/21 | 17:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، تشكيلات الحشد الشعبي والبيمركة الى الى ان تكون توجهاتهم وطنية مع سيادة البلد وامنه، فيما طالب كل من ايران والسعودية الى حل مشاكلهما بعيدا عن العراق.

وقال الصدر في تغريدة تابعها NRT عربية، اليوم (21 حزيران 2021)، إنه "علينا نحن العراقيون بكل انتمائاتنا وبشتى افكارنا وتوجهاتنا وأخص منهم الاخوة في البيشمركة والحشد الشعبي الى ان تكون توجهاتهم وطنية فهم حاليا من ضمن تشكيلات الامنية العراقية، بمعنى أنهم ملزمون بكل ماقلناه آنفا وبالاخص احترام سيادة العراق ووحدته وهيبة دولته".

واضاف الصدر، "هذه دعوة للجارتين العزيزتين (المملكة العربية السعودية ) وبالخصوص (الجمهورية الاسلامية الايرانية) الى حل مشاكلهم من جهة ولاخراج العراق من هذا الصراع من جهة أخرى".

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