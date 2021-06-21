مقتدى الصدر: يمكن للعراق تقريب وجهات النظر بين الرياض وطهران

2021/06/21 | 17:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إن العراق قادر على أن يكون حلقة الوصل في تقريب وجهات النظر بين الرياض وطهران.

وشدد الصدر في تغريدة على تويتر، على أهمية دور العراق وبما لا يمس بسيادته واستقلاله، داعيا الطرفين إلى عدم الزج بالعراق في أي صراعات إقليمية.هذا، ووجه الصدر دعوة إلى دول جوار العراق وخاصة سوريا والأردن، إلى لعب دور أكبر في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

وفي شأن غير بعيد، شدد زعيم التيار الصدري على ضرورة أن تكون توجهات القوات الأمنية العراقية والبيشمركة والحشد الشعبي وطنية وبما يحفظ احترام وسيادة العراق ووحدته وهيبة دولته.

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