2021/06/21 | 17:13 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مقتدى الصدر: يمكن للعراق تقريب وجهات النظر بين الرياض وطهران.الصدر: يجب أن تكون توجهات القوات الأمنية والبيشمركة والحشد الشعبي وطنية.الصدر: أدعو الرياض وطهران إلى عدم الزج بالعراق في أية صراعات إقليمية.الصدر: أدعو الطرفين إلى عدم الزج بالعراق في أية صراعات إقليمية.

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