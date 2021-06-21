2021/06/21 | 17:14 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- http://www.isx-iq.net/isxportal/portal/storyDetails.html?type=2&storyId=10826
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمر إداري - تشكيل مجلس محافظي سوق العراق للاوراق المالية - الدورة السابعة عشر 2021-2022) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمر إداري - تشكيل مجلس محافظي سوق العراق للاوراق المالية - الدورة السابعة عشر 2021-2022) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمر إداري - تشكيل مجلس محافظي سوق العراق للاوراق المالية - الدورة السابعة عشر 2021-2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).