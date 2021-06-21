2021/06/21 | 17:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الدواء المصرية، اليوم الاثنين، تسجيل أول دواء يتم تداولة بسوق الدواء المصرية يستخدم في علاج ضمور العضلات.وأكدت الهيئة أن “هذا الإجراء سيساهم في تقليل معاناة المرضى، والقضاء على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصر تعلن تسجيل أول دواء من نوعه المركز الخبري الوطني.

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