العراق يختتم البطولة العربية للقوى بذهبية التتابع

2021/06/21 | 17:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

اختتم المنتخب العراقي مشاركته في البطولة العربية لألعاب القوى التي أقيمت منافساتها في تونس على مدى 4 أيام متتالية، بذهبية العدو "تتابع 4×400م".

وتمكن منتخب العراق المؤلف من ياسر علي وإيهاب جبار ومحمد عبد الرضا وطه حسين من خطف ذهبية السباق بزمن بلغ 3:11 دقيقة.

وحل المنتخب الكويتي ثانيا والمنتخب السعودي ثالثا.

ورفع المنتخب العراقي في ختام البطولة رصيده إلى 13 ميدالية، 5 ذهبيات وفضيتين وست برونزيات.

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