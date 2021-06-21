إعادة 960 نازحا إلى مناطقهم الأصلية في محافظتين عراقيتين

2021/06/21 | 17:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الاثنين، إعادة 960 نازحاً إلى مناطقهم في محافظتي الموصل وصلاح الدين.وقالت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو في بيان، إنه "تمت إعادة دفعة جديدة من النازحين بنحو (495) نازحا بواقع (90) أسرة نازحة من مخيم الجدعة الخامس إلى مناطقهم الأصلية في مركز الموصل، إضافة إلى عودة (465) نازحا بواقع (93) أسرة من عشيرة الرفيعات من منطقة سامراء إلى مناطقهم الأصلية في سيد غريب".وأشارت إلى أن "عودة الأسر النازحة جاءت بعد إتمام التدقيق الأمني لهم بالتنسيق مع القوات الأمنية والحكومات المحلية وتم إيصالهم إلى مناطق سكناهم الأصلية مع كافة أمتعتهم"، مشيرة إلى "استمرار عودة الأسر النازحة طوعيا".

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