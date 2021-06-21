الاوساط الاكاديمية تنعى احد اعلام الهندسة الكهربائية في جامعة بغداد

2021/06/21 | 17:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / نعت الاوساط الاكاديميـة والتعليميـة ، احد اعلام الهندسة الكهربائية في جامعة بغداد الاستاذ الدكتور جعفر حميد علوش ، الذي وافاه الاجل اليوم الاثنين .يذكـر ان الراحـل ، تدريسي في قسم الهندسة الكهربائية ، و حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة لندن في تخصص مكائن كهربائية , حصل على درجة الاستاذية في عام 1996 ، وشغل منصب رئيس قسم الهندسة الكهربائية من عام 1981 – 1985 و عمل عضو مجلس الادارة للشركة العامة لانتاج الطاقة للمنطقة الوسطى ، ثم مهندسا استشاريا في مكتب الاستشارات الهندسية / جامعة بغداد منذ عام 1980 .كما اشرف على العديد من اطاريح طلبة الدراسات العليا ، وشارك في العديد من الموتمرات العلمية في الولايات المتحدة و بريطانيا و بلجيكا ، وشغل عضوية هيئات علمية محلية و عالمية ، وله العديد من البحوث المنشورة./انتهى5

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