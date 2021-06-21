2021/06/21 | 17:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اعلنت حكومة البصرة المحلية ، اليوم الاثنين ، عن وضع اللمسات الاخيرة لافتتاح مشروع منظومة الــ ( داتا سنتر ) لديوان محافظة البصرة ، والدوائر المرتبطة بالمحافظة ، والذي سيجمع كافة البيانات وجداول المشاريع وغيرها من المعلومات الاخرى".وقال النائب الاول لمحافظ البصرة المهندس ، محمد طاهر التميمي ، في تصريح صحفي عن عقده اجتماع أولي لعرض ماقامت به الحكومة المحلية في البصرة من انشاء منظومة الــ ( داتا سنتر ) وفق الية ستعمل على ارشفة الملفات والكتب الرسمية داخل ديوان محافظة البصرة ومراقبة مراحل تنفيذ المشاريع ونسب انجازها .واوضح ان" هذه المنظومة ، بما تمتاز به من تقنية ، ستعمل على كل المحافظة والدوائر المرتبطة وغير المرتبطة بالمحافظة"، مبينا ان" تقنية هذه المنظومة سيتم ربطها مستقبلا مع الأجهزة الأمنية في قيادة الشرطة ، ومديرية المرور ، وكذلك مع بقية الدوائر المعنية".واشار نائب المحافظ الى انه بالامكان ربط دوائر الدولة بديوان المحافظة ، وبعدها ربط (داتا سنتر ) مع كافة محافظات العراق ، وكذلك مع الحكومة الاتحادية في المستقبل./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة البصرة تضع اللمسات الاخيرة لافتتاح منظومة (داتا سنتر) لديوان المحافظة والدوائر المرتبطة بها) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة البصرة تضع اللمسات الاخيرة لافتتاح منظومة (داتا سنتر) لديوان المحافظة والدوائر المرتبطة بها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).