العراق يسعف القطاعات الحيوية السورية

2021/06/21 | 17:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل العراق على خط انقاذ الاقتصاد السوري مواصلا دعم الجارة الحليفة لخروجها من أزمتها التي ولدت من رحم الحرب والعدوان والمعاناة....

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