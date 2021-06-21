2021/06/21 | 17:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزيرة الهجرة والمهجرين، ايفان فائق جابرو، اليوم الاثنين، عن عودة ( 960 ) نازحا بواقع ( 183 ) اسرة من مخيم الجدعة الخامس في محافظة نينوى ومن قضاء سامراء في محافظة صلاح الدين الى مناطق سكناهم الاصلية طوعا .

وقالت جابرو، في بيان للوزارة تلقى PUKmedia نسخة منه، انه "تمت إعادة دفعة جديدة من النازحين بنحو ( 495 ) نازحا بواقع ( 90 ) اسرة نازحة من مخيم الجدعة الخامس الى مناطقهم الاصلية في مركز الموصل ، اضافة الى عودة (465 ) نازحا بواقع ( 93 ) اسرة من عشيرة الرفيعات من منطقة سامراء الى مناطقهم الاصلية في سيد غريب ".

واوضحت جابرو، أن" عودة الاسر النازحة جاءت بعد اتمام التدقيق الامني لهم بالتنسيق مع القوات الامنية والحكومات المحلية و تم إيصالهم الى مناطق سكناهم الاصلية مع كافة امتعتهم"، مشيرة الى" استمرار عودة الاسر النازحة طوعيا".

PUKmedia اعلام وزارة الهجرة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عودة 960 نازحا الى مناطقهم في الموصل وصلاح الدين) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عودة 960 نازحا الى مناطقهم في الموصل وصلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).