الصدر يدعو طهران والرياض لحل مشاكلهما

2021/06/21 | 17:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر كل من ايران والسعودية الى الحوار، مشددا على ان العراق يمكنه ان يكون حلقة الوصل بين البلدين.

وقال الصدر في بيان له اليوم الاثنين، "العراق قادر على أن يكون حلقة وصل بين دول المنطقة ويأمل في إقامة علاقات حسن جوار"، مطالباً "إيران والسعودية باتخاذ الحوار سبيلاً فيما بينهما".

وشدد الصدر على أن فوز ابراهيم رئيسي برئاسة الجمهورية في ايران "لا يجب أن يفيء على المنطقة بالتشدد وتصاعد الصراعات"، مضيفا "نأمل منه (رئيسي) أن يحكم العفل والشرع والحوار لإنهاء الصراعات السياسية والطائفية في المنطقة، فإن ذلك فيه قوة للإسلام والتشيع والعروبة وضعف للعدو المشترك عمومًا وإسرائيل على وجه الخصوص، التي استغلت الصراعات تلك لمدة خيوطها العنكبوتية".

ووجه الصدر الدعوة إلى السعودية وإيران إلى "حل مشاكلهم من جهة"، و"إخراج العراق من هذا الصراع" و"عدم التدخل بشؤونه، خصوصًا أن العراق مقبل على انتخابات برلمانية، وهي شأن داخلي".

وذكر الصدر أنها دعوة تشمل سوريا والأردن للمساعدة في "جلب الاستقرار لسوريا والعراق، وسحب بعض العناصر العراقية وغيرها منها".

PUKmedia / متابعة

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